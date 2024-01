Lecce | le pagelle di CM | Gallo annulla Isaksen e Pedro | Krstovic con le polveri bagnate

), al 23 st Oristanio G. (Cagliari) . Ammonizioni: al 22 st Strefezza G. () al 35 pt Dossena A. (Cagliari). Recupero: 1 pt, 4 st Assist: Oudin, Viola Gol vittoria: - Gol da fuori: - Gol ...Krstovic FLOP 5 : si è inceppato sul più bello quando lasciando ilcon le polveri bagnate ma soprattutto ha fallito un gol che pure un bambino, da due passi, da spingere la palla in rete, l'ha ...Alla Lazio basta un gol per sconfiggere il Lecce e agganciare momentaneamente la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A ...La Lazio vince per la quarta volta consecutiva in campionato con un super Felipe Anderson che spedisce in rete il gol dell'1-0. Il Lecce è sempre stata una squadra che ha creato ...