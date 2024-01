Lecce ko 1-0 grazie a Felipe Anderson e quarta vittoria di fila per la Lazio

(Di domenica 14 gennaio 2024) I biancocelesti si portano a quota 33 punti Non si ferma il momento positivo per lache dopo aver vinto il derby con la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia batte anche ilin campionato centrando ladiin Serie A. A decidere il 'lunch match' della ventesima

Primo tempo in parità. Nella ripresa il vantaggio del Bologna. Poi, al settimo minuto di recupero, il portiere del Lecce si è spinto in attacco per ... (noinotizie)

Primo tempo in parità. Nella ripresa il vantaggio del Bologna. Poi, al settimo minuto di recupero, il portiere del Lecce si è spinto in attacco per ... (noinotizie)

Roma, 14 gen. - (Adnkronos) - Non si ferma il momento positivo per la Lazio che dopo aver vinto il derby con la Roma nei quarti di finale di Coppa ... (liberoquotidiano)

(Adnkronos) – Non si ferma il momento positivo per la Lazio che dopo aver vinto il derby con la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia batte anche ... (periodicodaily)

ROMA - La Lazio batte ilper 1 - 0alla rete di Felipe Anderson, conquista la quarta vittoria consecutiva in campionato e continua nella sua rimonta Champions. Prima del fischio d'inizio omaggio a Sven Goran ...Non si ferma il momento positivo per la Lazio che dopo aver vinto il derby con la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia batte anche ilin campionato centrando la quarta vittoria di fila in Serie A. A decidere il 'lunch match' della ventesima giornata è un gol di Felipe Anderson al 14' della ripresa. I biancocelesti si portano ...È terminata Lazio - Lecce. Il lunch match di questa domenica si chiude sul risultato di 1-0 grazie al gol di Felipe Anderson. Al termine della sfida, il tecnico biancoceleste ...SERIE A - Diamo i voti al match dell'Olimpico che ha visto la vittoria di misura da parte dei padroni di casa di mister Maurizio Sarri. Sponda biancoceleste ...