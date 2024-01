Le pillole di Polly | recensione di “Prima di morire addio” di Fred Vargas

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 gennaio 2024) Sono già due anni che il giovane Claude Valhubert ha lasciato la casa del padre a Parigi per trasferirsi a Roma e, da allora, non c’è stato un solo giorno in cui non abbia ringraziato tutti i santi del calendario per avergli ispirato questa scelta. Infatti, il ricco genitore stacca tutti i mesi un generoso assegno per mantenerlo nell’Urbe e sembra pure bersi la storiella che gli ha raccontato, ossia di essere lo studente più brillante dell’École Française de Rome. Peccato solo che la realtà sia tutt’altra. Claude, infatti, trascorre le sue giornate oziando di giorno e, di notte, non perdendosi nemmeno una delle tante opportunità di divertimento che offre la capitale italiana. E non c’è certo da stupirsene, visto che è un ragazzo poco più che ventenne che si è trovato catapultato in una città dove tutto sembra invitare gli abitanti a godersi la vita, dal dolce soffio del ponentino al ...