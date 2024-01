“Le città del futuro saranno più verdi | ma serve pianificazione e formazione”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 14 gennaio 2024) Architetto, cosa si intende quando si parla di “benessere” associato ad un giardino o ad un’area verde? Quello del “benessere verde” è un concetto che può essere declinato in tanti modi. Parliamo del beneficio nel godere di uno spazio verde in particolare per le persone, legato ad aspetti sensoriali, all’attività motoria, di relazione e di cura che si compie in questi luoghi. Ma il tipo di progettazione che riguarda nello specifico quello di cui mi occupo, ovvero gli healing gardens (dall’inglese, giardini terapeutici, giardini del benessere), porta benessere anche all’ambiente stesso, perché si basa su scelte oculate delle specie arboree, sul design, sulle ergonomie, su metodi manutentivi e cura del paesaggio. Che per le persone sia fondamentale immergersi nella natura per recuperare ossigeno e migliorare il proprio stato di salute è indubbio, lo abbiamo capito bene durante la ...