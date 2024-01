Lazio-Napoli | non solo Kvara e Cajuste | a rischio altri cinque giocatori

(Di domenica 14 gennaio 2024) Dopo la Supercoppa Italiana,si affronteranno in campionato:non giocheranno, ma potrebbero non essere gli unici indisponibili. Ilè finalmente tornato alla vittoria. Dopo tre sconfitte e un pareggio tra campionato e Coppa Italia, la squadra di Walter Mazzarri ritrova i tre punti in Serie A. Una vittoria sofferta e ottenutaal 96? minuto per un gol rocambolesco su palla da fermo contro la Salernitana ultima in classifica non può far però vivere sogni tranquilli alla squadra. Eppure, era fondamentale tornare a vincere, a distanza di quasi un mese dall’ultima volta (-Cagliari 2-0, 16 dicembre 2023). Soprattutto perché ora gli azzurri dovranno volare in Arabia Saudita per affrontare una competizione che potrebbe dare una ...

, riecco Immobile Per fortuna di Sarri torna Immobile , oggi soltanto in panchina visto l'... C'è in programma l'Inter a Riyad (più l'eventuale finale), poi ile l'Atalanta: lo scatto di ...Per un giorno, almeno per un giorno, ilpuò permettersi di dimenticare le traversie degli ... E' tutto per gli anticipi, a domani per il commento di altri 4 match di oggi, dalle 12,30 con-...Nuovo innesto per le giovanili della Lazio. E' stato completato l'ingaggio di Narcis Cosmin Ilas (16), terzino destro di nazionalità romena. Arriva direttamente dalla ...Castellanos si stira: salta pure la Supercoppa. Immobile in panchina, problemi a un polpaccio per Felipe Anderson che deve stringere i denti. E ora Sarri teme la tenuta mentale ...