Lazio-Lecce 1-0 | Felipe Anderson | “Ottimo secondo tempo | siamo una squadra matura”

(Di domenica 14 gennaio 2024) “Oggi era una partita difficile, nel primononriusciti a esprimerci come volevamo ma abbiamo approcciato bene il, abbiamo portato a casa i punti che era quello che volevamo”. Così, attaccante dellae autore del gol che è valso la vittoria contro il, ai microfoni di Sky Sport. “Prima non avevamo la maturità dellanel soffrire mentre oggistati dentro la partita. Tante squadre ci metteranno in difficoltà e dobbiamo fare come oggi. Cosa è cambiato nello spogliatoio? La maturità di sapere che tutti ci metteranno in difficoltà e dobbiamo soffrire”, conclude il brasiliano. SportFace.

Quarta vittoria consecutiva in campionato per i biancocelesti di Sarri ROMA - La Lazio batte il Lecce per 1-0 grazie alla rete di Felipe Anderson , ... (ilgiornaleditalia)

Ancora una vittoria per lain campionato che batte all'Olimpico ile si avvicina nel migliore dei modi alla Supercoppa. Decisiva la rete realizzata nel secondo tempo di Felipe Anderson su assist di Luis Alberto. ...Infortunio Patric, brutto colpo per il giocatore dellariscontrato contro il. Ecco le condizioni sull'entità del danno Al 20 durante il primo tempo della partita tra, il giocatore biancoceleste Patric è uscito male su un contrasto con Almqvist: riscontrando un problema alla spalla. Nonostante la volontà di rimanere in campo, dopo tre minuti Sarri lo ...Falcone: 5, oggi il super-portiere del Lecce non dispensa i soliti miracoli, il tiro centrale di Luis Alberto non era irresistibile e sorprende anche lui oltre che la difesa leccese ...Non solo Mattia Zaccagni ma anche Ciro Immobile, attaccante diffidato della Lazio, è stato ammonito nel corso del match dell'Olimpico contro il Lecce. Altro giallo pesante per Sarri che costringerà in ...