Lazio - Lecce 1 - 0 diretta | sblocca Felipe Anderson | segui LIVE

Lazio-Lecce le pagelle e il tabellino della partita . Sarri a caccia di punti fondamentali per la corsa all’Europa. Dopo la scorpacciata di gol ... (sportnews.eu)

Lazio Lecce , match valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta LIVE La cronaca, sintesi e diretta ... (calcionews24)

Lazio Lecce , match valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta LIVE La cronaca, sintesi e diretta ... (calcionews24)

Lazio-Lecce - Zaccagni ammonito : era diffidato - salterà il Napoli e non l’Inter in Supercoppa

Mattia Zaccagni è stato ammonito per un fallo su Gendrey in Lazio-Lecce ed era diffidato. Per questo motivo, sarà squalificato dal giudice ... (sportface)