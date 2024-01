Lazio Lecce 0-0 LIVE | Luis Alberto prova a far ripartire il gioco

(Di domenica 14 gennaio 2024), match valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e direttaLa cronaca, sintesi e direttadella partita: valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. SEGUI LA DIRETTADI

Ben 3 mila sostenitori giallorossi nel settore ospiti Oggi si sta giocando il match allo stadio Olimpico tra lae il(sfida importante per gli obiettivi di entrambe le squadre: la ...... difensore del, ha così parlato prima del fischio d'inizio del match contro lain trasferta Il giocatore giallorosso Marin Pongracic ha parlato a Sky Sport prima di: partita ...Lazio in campo nel lunch match della ventesima giornata di Serie A. I biancocelesti ospitano il Lecce dopo la grande vittoria nel derby di Coppa Italia. Emergenza in attacco per mister Sarri che ...Formazioni ufficiali Lazio-Lecce: di seguito le scelte di Maurizio Sarri e Roberto D’Aversa per il match di campionato Di seguito le formazioni ufficiali di Lazio-Lecce, match valido per la ventesima ...