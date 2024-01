Lazio | Felipe Anderson | ' In noi è cambiato qualcosa Futuro? Non dico niente'

(Di domenica 14 gennaio 2024) ROMA - Un pomeriggio da incorniciare per. Gol decisivo contro il Lecce e premio a fine partita per le 300 presenze in maglia. Il brasiliano ha giocato da prima punta per più di ...

Quarta vittoria consecutiva in campionato per i biancocelesti di Sarri ROMA - La Lazio batte il Lecce per 1-0 grazie alla rete di Felipe Anderson , ... (ilgiornaleditalia)

Quella della ripresa, però, è un'altrae la logica conseguenza è la rete del vantaggio, firmataAnderson che sfrutta il suggerimento di Luis Alberto per calciare da dentro l'area ...ROMA - Un pomeriggio da incorniciare perAnderson. Gol decisivo contro il Lecce e premio a fine partita per le 300 presenze in maglia. Il brasiliano ha giocato da prima punta per più di un'ora di gioco, è tornato a sognare dopo ...Nella 20a giornata di Serie A, la Lazio batte 1-0 il Lecce, conquista la quarta vittoria di fila e continua la sua rincorsa a un posto in Champions League. Dopo un primo tempo sottotono, in cui i sale ...Un gol di Felipe Anderson ha lanciato la Lazio al quarto posto, 1-0 con il Lecce e quarta vittoria di fila in campionato. Nel post partita il brasiliano ha risposto.