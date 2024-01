Lazio | ci pensa Felipe Anderson | Lecce ko e 4° vittoria consecutiva | è sogno-Champions

(Di domenica 14 gennaio 2024) Reduce dal trionfo nel derby capitolino di Coppa Italia, lacentra anche la quartadi fila in campionato rilanciando sempre di più le proprie ambizioni d'Europa. Allo Stadio Olimpico i biancocelesti battono il1-0 grazie alla fiammata dinel corso della ripresa: con questo successo la squadra di Maurizio Sarri sale momentaneamente al quinto posto a 33 punti, mentre gli uomini di D'Aversa rimediano il terzo ko nelle ultime quattro uscite restando a quota 21. L'inizio di gara è molto equilibrato, con potenziali occasioni da una parte e dall'altra: al 12' Krstovic ci prova con un diagonale destro parato in due tempi, mentre sul fronte opposto Isaksen risponde immediatamente chiamando Falcone alla respinta. Il match resta piacevole e, superata la mezz'ora di gioco, i ...

Ancora due allenamenti, poi la Lazio di Sarri scenderà in campo per sfidare l’Udinese. Il tecnico dovrà certamente fare a meno di Immobile e Luis ... (sportface)

Alla Lazio basta un gol per sconfiggere il Lecce e agganciare momentaneamente la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A ...Ancora un cortomuso per la Lazio che, dopo la Roma in Coppa Italia, batte 1-0 anche il Lecce in campionato. Decide la rete nella ripresa di Felipe Anderson. Sarri soddisfatto soprattutto ...