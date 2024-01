Lavoro e Intelligenza artificiale | nessuna paura ma formazione La versione di Becchetti

Leggi su formiche

(Di domenica 14 gennaio 2024) “Sono preoccupata dall’impatto a diversi livelli e in particolare su quello che riguarda il mondo del. Il progresso serve a ottimizzare le competenze umane ma in passato abbiamo conosciuto una sostituzione delfisico che ha consentito alle persone di concentrarsi su lavori di concetto. Oggi è l’intelletto che rischia di essere sostituito, quindi l’impatto riguarda anche lavori di alto profilo e dunque si rischia un impatto devastante”. Queste le parole della premier Meloni nella sua ultima conferenza stampa, che sottolineano la preoccupazione della politica per le conseguenze sociali degli sviluppi dell’. Il dibattito sull’ci ricorda che siamo oggi di fronte ad un ennesimo balzo in avanti del progresso tecnologico che ...