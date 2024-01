Lautaro e Calhanoglu rafforzano la leadership dell’Inter

(Di domenica 14 gennaio 2024) Rimbalza dalla Spagna la seguente news che riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua spagnola: Dos dobletes, uno de Calanhoglu y otro deMartínez, máximo goleador de la Serie A, sirvieron al Inter para atropellar al Monza (1-5), con una goleada redondeada por Marcus Thuram, y afianzarse en lo más alto del fútbol italiano, con cinco puntos de ventaja sobre un Juventus al que todavía le queda jugar su duelo. –> El Inter sigue sin perdonar. Las dudas con las que terminó 2023, un empate ante el Génova, y con las que inició 2024, una victoria sufrida ante el Verona, acabaron en el estadio de Brianteo en el que el Inter volvió a ser una apisonadora con dos claros líderes:. El argentino, capitán y faro en ataque, no falló a su cita con el gol y aumentó la ventaja que tiene en la lucha ...

Termina sul punteggio di 0-2 il primo tempo di Monza-Inter , sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro ... (inter-news)

L’ Inter vince ancora e allunga momentaneamente a +5 sulla Juventus, in attesa del match di martedì fra i bianconeri e il Sassuolo (corriere)

Con il 'titolo' di campione d'inverno appena conquistato, L'Inter apre il proprio girone di ritorno vincendo in trasferta sul campo del Monza . Allo ... (liberoquotidiano)

L' Inter si getta alle spalle il finale caotico di Verona schiantando 5-1 in trasferta il Monza . Le doppiette di Calhanoglu e Lautaro più il gol di ... (ilgiornale)

Prova di forza. L'Inter vince 5-1 a Monza (per la quinta volta con 4 gol di scarto) e consolida il primo posto in classifica con 51 punti... (calciomercato)

...adi aprire - e al tempo stesso chiudere - il conto su "rigore da calcio moderno" (cit. Mourinho) trasferendo parte dei pensieri di Supersimo Inzaghi a Riyad. Il 2 - 0 dipoco ...Basti pensare che il punteggio era già sullo 0 - 2 dopo appena 14' (gol disu rigore e) e che il match, di fatto, si è chiuso al 60' dopo la seconda rete del centrocampista turco, ...Prova di forza. L`Inter vince 5-1 a Monza (per la quinta volta con 4 gol di scarto) e consolida il primo posto in classifica con 51 punti dopo 20 giornate di campionato..Ieri sera, mentre la sua Inter umiliava il Monza per 5-1 anche grazie alla sua doppietta, Hakan Calhanoglu ha incassato un'ammonizione pesantissima, la quinta della sua stagione e che ...