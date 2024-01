Latina | auto ribaltata in via Migliara | illeso il conducente

(Di domenica 14 gennaio 2024), 14 gennaio- Nel Comune di Sezze in via47 a Ceriara, la squadra territoriale vvf di, constatava la presenza di una vettura fuori strada capovolta in un canale e parzialmente ricoperta di acqua. L’mobilista alla guida uscivanomamente prima dell’arrivo dei Soccorsi. Successivamente veniva preso in consegna dal personale sanitario. Il personale vf intervenuto, dopo aver accertato che nessun’altra persona era coinvolta, iniziava le operazioni di recupero del mezzo mediante l’ausilio dell’grù vvf proveniente dal Comando di Frosinone. Sul posto per le rispettive competenze 118 e carabinieri. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la ...

In quel periodo divenne popolare una locuzione, "cui prodest", che convinse gli italiani ... che forse era dettata anche dalla convinzione che l'incidente d'subito in Bulgaria nel '73, da ...È accaduto questa mattina lungo la strada regionale 627 in località Le Piagie, tra Atina e Villa. In questo caso il sinistro sarebbe avvenuto a causa della presenza di una lastra di ghiaccio sull'asfalto ma c'è da dire che si tratta di un tratto particolarmente pericoloso sul quale si ...Doppio gravissimo incidente oggi tra Aprilia e Sezze. Nel primo pomeriggio di oggi il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto contemporaneamente in due diversi in ...Un uomo è morto dopo essere finito con la propria auto in un dirupo. L'incidente è avvenuto oggi ad Altissimo (Vicenza). L'auto è finita nel dirupo per cause in corso di accertamento. E' stato un 'vol ...