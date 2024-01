L’Atalanta Under 23 vince ancora ed è quarta Albinoleffe | colpo grosso in casa della Triestina

(Di domenica 14 gennaio 2024) ATALANTA U23-TRENTO 1-0 Marcatori: 84? Bonfanti Atalanta23: Vismara, Palestra, Del Lungo, Bonfanti, Muhameti (84? Mendicino), Gyabuaa (61? Mallamo), Cisse (61? De Nipoti), Varnier (C), Di Serio (84? Diao), Regonesi, Cortinovis (61? Capone). A disposizione: Dajcar, Avogadri, Berto, Italeng, Solcia, Masi,Falleni. Allenatore: Francesco Modesto. Trento: Russo, Ferri, Anastasia, Attys (71? Giannotti), Petrovic, Pasquato (C), Garcia, Vaglica (86? Obaretin), Di Cosmo, Sangalli, Frosinini (78? Vitturini). A disposizione: Pozzer, Di Giorgio, Ercolani, Galazzini, Brevi, Ruffato, Benallal. Allenatore: Joan Mola Moll. Arbitro: Adolfo Baratta di Rossano. Assistenti: Daniele Sbardi Belluno e SimoneMea di Udine. Quarto ufficiale: Akash Jose’ Maria Nuckchedy di Caltanissetta. Ammoniti: ammoniti Frosinini (T), Garcia ...

Caravaggio . L’Atalanta Under 23 viene sconfitta per 1-0 dal Padova , che aggancia provvisoriamente il Mantova in vetta, e davanti al proprio pubblico ... (bergamonews)

L’ultimo treno per l’Atalanta a Czestochowa per quanto riguarda le riserve: dalla vecchia guardia ai nuovi acquisti Fantozzi aveva la buona ... (calcionews24)

Caravaggio. Si chiude con un pareggio senza gol l’ultima gara del l’anno per L’Atalanta Under 23 che, davanti al proprio pubblico, non è andato oltre ... (bergamonews)

La grande novità della Serie C 2023 - 2024 sarà la presenza di 2 squadre23 : alla Juve Next Gen che già da qualche anno partecipa alla terza nazionale si aggiungerà infatti...Alla Juve ha fatto seguito, che ha la sua23 nel Girone A della Serie C e scalpita anche' Inter:23 è un pallino di una vecchia volpe come Beppe Marotta . Dunque, in un ...