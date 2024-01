L’anno del Drago | tu che animale sei?

Leggi su bergamonews

(Di domenica 14 gennaio 2024) Come potremmo dimenticare quegli antichi miti che stanno all’origine di tutti i popoli, i miti dei draghi che nell’attimo estremo si tramutano in principesse? Forse tutti i draghi della nostra vita sono principesse, che attendono solo di vederci una volta belli e coraggiosi. Forse tutto l’orrore non è in fondo altro che l’inerme che ci chiede aiuto. Rainer Maria Rilkesi è concluso e, come spesso accade, gennaio porta con sé bilanci, nuovi propositi e speranze future. Il tempo sembra scandire non solo i ritmi di una natura silente, pronta per il futuro risveglio primaverile, ma anche cadenzare quegli spazi umani all’interno dei quali ognuno di noi – sin dall’Antichità – si augura di riempire con desideri, aspettative e proiezioni future – tra realtà oggettiva e anche, a volte, con un po’ di scaramanzia. Gennaio, dal latino Ianus, prende il nome da una divinità ...