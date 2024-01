Lancia Ypsilon | ecco le immagini “rubate” su strada Debutto ufficiale tra un mese

(Di domenica 14 gennaio 2024) La vedremo ufficialmente solo tra un, ilè previsto proprio il giorno di S.Valentino, ma nel frattempo sono arrivati alcuni scatti “rubati” della nuovaimpegnata in uno shooting fotografico promozionale per le vie di Milano. La nuova “piccola” di casa (dovrebbe superare di poco i 4 metri di lunghezza, contro i 3,84 della attuale) avrà il non facile compito di rinnovare il successo di un modello sulla breccia per decenni. Il linguaggio di design è quello mutuato dalla concept Pu+ra HPE, specie per quanto riguarda mascherina e parte frontale. Nascerà nello stabilimento di Socheaux sulla piattaforma CMP di Stellantis, la stessa dove vengono prodotte anche Peugeot 208 e Opel Corsa. Le motorizzazioni dovebbero comprendere una variante 100% elettrica da 156 cavalli e una mild hybrid con il benzina ...

Della nuova2024 vi abbiamo già svelato molte notizie in anteprima e sappiamo che, con il contagocce, rilascia foto dei dettagli per tenere alto l'hype in attesa della presentazione ...La nuovaè stata avvistata senza alcun tipo di copertura mentre si trovava in strada, esponendo così le sue linee senza alcuna protezione per mantenerla al riparo da occhi curiosi. Una foto ...La nuova Lancia Ypsilon è in dirittura di arrivo e nell’attesa di ammirarla da vicino, le indiscrezioni si succedono senza sosta ...Sono tanti i modelli che usciranno dalla produzione Stellantis da qui al 2026: dalla Fiat Panda alla Jeep Renegade, ecco l'elenco.