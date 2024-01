La Var è diventata un film dell' errore e dell' orrore Più Dario Argento che Irrati Gazzetta

film dell'errore e dell'orrore 'I primi imputano fischi surreali e laun film dell'errore e dell'orrore. Piu Dario Argento che Irrati. Il Rocchi Horror Picture Show. Gli arbitri ...... sicuramente non tutti hanno giocato decentemente ma psicologicamente eradavvero dura, è ... spero che si possa fare più chiarezza e spero che si possa rendere iloggettivo, io mi accodo ...La domanda è: oggi gli arbitri in Italia sono diventati tutti scarsi Ovvio che no, ma devono migliorare a livello tecnico. Ed è qui che il responsabile della CAN e la sua Commisione devono dare una l ...