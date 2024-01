La “Tosca” di Giacomo Puccini | la sera della prima del 14 Gennaio 1900

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 gennaio 2024) Un fermento. Un vociare che correva da dietro le quinte, fino giù in strada. Le segrete informazioni fuggivano agli addetti al mestiere, e arrivavano ai pubblici ritrovi. Al Teatro Costanzi di Roma, domenica 14, sta per andare in scena larappresentazione dell’opera “”, di. L’intonazione di una campana romana fa da ispirazione, e uno spartito salta fuori nei due giorni che precedono il sospirato spettacolo. Il debuttodi, lail 14: mai parlaredi, la...