La sindrome di Peter Pan esiste eccome E se la riconosci | la eviti

(Di domenica 14 gennaio 2024) Era il 1983 quando lo psicologo Dan Kiley, con il suo libro ThePan Syndrome: Men Who Have Never Grown Up, presentò al mondo intero un termine – o meglio una condizione psicologica – che oggi conosciamo tutti. Stiamo parlando delladiPan. Gli esperti contemporanei preferiscono chiamarla neotenia psichica, ma la sostanza non cambia e il termine fa riferimento a tutte quelle persone adulte che rifiutano o che sono incapaci di crescere e di assumersi le proprie responsabilità. Secondo gli esperti i moderniPan e sono ostili nei confronti degli adulti, sviluppando così atteggiamenti e comportamenti tipici della fanciullezza. Da qui il nome della, che è bene precisare è esclusa dal DSM-5, è che fa riferimento proprio all’iconico personaggio del romanzo scritto da James ...