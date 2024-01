La regina Margrethe II ha abdicato Sale sul trono Frederik X

L'83enne regina di Danimarca a Capodanno ha annunciato l'abdicazione A Copenaghen ultimo appuntamento ufficiale per Margrethe II, l'83enne regina di ... (sbircialanotizia)

A Copenaghen ultimo appuntamento ufficiale per Margrethe II, l'83enne regina di Danimarca che a Capodanno ha annunciato ...

Fumatrice incallita e per questo soprannominata « regina del posacenere», Margrethe II di Danimarca ha deciso di abdicare senza dirlo a nessuno. Qui ...

Svolta storica: da domani la regina di Danimarca non sarà più regina . Margrethe II aveva infatti già annunciato di voler abdica re nel suo consueto ...

LaII di Danimarca ha formalmente abdicato nell'anniversario della sua incoronazione avvenuta 52 anni fa. Ora il trono va al figlio,53anni che diventa re come Frederik X. Oltre 500mila ...Ladi Danimarca oggi ha formalmente abdicato cedendo il trono al figlio, che diventa re Federico X. Oltre centomila persone hanno partecipato all'evento, come hanno mostrato le immagini ...Margrethe II ha abdicato dopo ben 52 anni di regno. La proclamazione del nuovo sovrano dal balcone del Parlamento dopo l’annuncio della premier ...Fino alle prime ore di questa mattina, Margrethe II, chiamata affettuosamente Daisy, era la regina di Danimarca. La corona l’ha indossata per gli ultimi 52 anni di regno, diventando a 83 anni la ...