La regina Margrethe II abdica Sale sul trono Frederik X

Fumatrice accanita (pare che fumi fino a 60 sigarette al giorno), tanto da meritarsi il titolo di 'del posacenere ',II ha caratterizzato il suo lungo regno con la discrezione: si è ...AGI -II di Danimarca, la monarca vivente che siede da più tempo sul trono, chiuderà oggi i suoi ... La- che a 83 anni è molto amata dai danesi anche per i suoi comportamenti eccentrici ...C'è chi pensa che la regina Marghrete di Danimarca, 83 anni, abbia deciso di abdicare dopo 52 anni di regno (comunicandolo solo 3 giorni prima) per salvaguardare la Corona. Suo ...La Danimarca inaugura una nuova era. Dopo 52 anni di regno la regina Margrethe, 83 anni, la più anziana sovrana in vita al mondo, abdica in favore del figlio, il principe ereditario Frederik, 55 anni.