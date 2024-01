La profezia dell' ex Comandante Nato | Come finirà la guerra in Ucraina

... discernimento e, a trent'anni dall'Istruzione La vita fraterna in comunità", organizzato dalla Pontificia Facoltà Teologica'Italia meridionale (Pftim) " sezione San Tommaso di Napoli. ...Stavolta è toccato al suo compagno di banco , al ragazzo che sedeva accanto a lui in un'aula' ... Avrebbe mai potuto pensare che la sua, che oggi ci dà i brividi, si sarebbe ...Philip Breedlove, ex Comandante supremo delle forze alleate della Nato in Europa, spiega come l'Ucraina possa ancora vincere ma il sentiero è stretto e molto dipenderà dalla coalizione occidentale ...Il direttore dell’Istituto Carlo Cattano, entrando nel merito della questione in un commento pubblicato sul Quotidiano Nazionale, non ha alcun dubbio a riguardo.“Elly Schlein è stata eletta segretaria ...