La popstar diventa immortale | grazie agli avatar

(Di domenica 14 gennaio 2024) L’intelligenza artificiale che ha ringiovanito Mina, la super computer grafica che rende digitali Eminem, The Weeknd e i Kiss. Viaggio nelle nuove frontiere di cantanti ed esibizioni live. Stavano ancora camminando lungo le scale che conducono dal palco ai camerini del Madison Square Garden, i Kiss, quando in mezzo alla folla che defluiva dal loro ultimo concerto di sempre (lo scorso 2 dicembre) è apparso il futuro: quattro3D alti due metri e mezzo truccati e agghindati come i musicisti della band in maschera, e una scritta sui maxischermi: «La nuova era inizia adesso». E non solo per i Kiss. Fermare il tempo, rendere immortali le rockstar attraverso ologrammi e, contaminare l’esperienza reale di uno show con la realtà aumentata, le esibizioni virtuali di Eminem (tre milioni di spettatori) e The Weeknd sul videogame Fortnite, sono la ...