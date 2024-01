«La passione per la chitarra e lo sport | così metto all’angolo Mr Parkinson»

L’auto che parte da una piazzola di sosta del parcheggio di via Geno, lungo le sponde del lago di Como , sfonda il parapetto e finisce in acqua, ... (bergamonews)

Paulo Fonseca , ex allenatore della Roma e ora sulla panchina del Lille, ha rilasciato una lunga intervista a The Atheltic in cui ha anche ... (calciomercato)

Così famoso da essere stato inserito per ben due volte nella Hollywood Walk of Fame. Nella top 5 dei chitarristi più talentuosi e influenti della ... (dilei)

Flora è la responsabile del salone di bellezza 'Prima fila', situato nel centro di Valle in via Saverio Marotta, 10 Avellino. È una donna solare e ... (247.libero)

