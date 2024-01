La nuova regina sarà di origine australiana

Leggi su iodonna

(Di domenica 14 gennaio 2024) L’ultimaeuropea, Margherita di Danimarca, 83 anni, lascia il trono il 14 gennaio. Non avrebbe mai voluto lei che, lontana cugina dellaElisabetta, aveva sempre annunciato di voler regnare fino alla fine dei suoi giorni. Ma un’operazione alla schiena l’ha costretta a decidere di abdicare. La corona passerà, dunque, al figlio Frederik, 55 anni, sposato con l’Mary Donaldson che, di fatto, diventerà la primadanese di. La sua ultima apparizione pubblica è stata sulla carrozza d’oro che l’ha portata da Palazzo Amalienborg a Palazzo Christiansborg per le celebrazioni di inizio anno. Un’immagine che passerà alla storia la carrozza d’oro in mezzo alla neve. Con Elisabetta II e Beatrice d’Olanda per anni aveva formato il trio delle regine. ...