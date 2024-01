La mano e la scrittura

(Di domenica 14 gennaio 2024) Lache prende una penna e scrive su un foglio bianco: un gesto sempre più raro. Si sta perdendo la capacità della, giorno dopo giorno. Si può provare. Prendiamo un foglio ed una penna. Iniziamo a scrivere e ci accorgiamo che laha difficoltà a scrivere con ordine le nostre idee. Troviamo difficoltà a scrivere una intera pagina. E pensare che scrivere e’ utile per la nostra energia psichica: vuol dire mettere in ordine i propri pensieri. Scrivere, usare lae’ un atto contro la depressione. Un foglio bianco e’ uno specchio della nostra interiorità, nel quale possiamo rappresentare le nostre emozioni, le nostre riflessioni, i nostri desideri. Noi sul foglio e’ uno specchio della nostra interiorità, della nostra spiritualità. La saggezza del passato aveva inventato il diario “la cronaca della ...

...ero così incazzato con i Fratelli Karamazov per il fatto di dovermeli portare continuamente in... ne Il ponte appare la morte di Thomas Bernhard, modello die finanche onomastico, in I ...Fra i tanti attributi di Dio, nella Sacra, primeggia la sua 'Compassione', perché Lui è '... Ne ebbe compassione, tese la, lo toccò e gli disse: 'Lo voglio, sii purificato: (Mc 1, 40 - 41)...(Alias) Sul nuovo libro della coppia di fumettisti, «L’Eletto», edito da Coconino Press: intervista. Di Virginia Tonfoni ...“Con la mano nella tua camminerò. La propria disabilità un dono per gli altri”, il volume scritto da Maria Chiara Ursino Roma- Il 14 luglio ha segnato l’uscita del libro ‘Con la mano nella tua ...