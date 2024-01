La Lazio non si ferma più | 1-0 al Lecce | agganciata la zona Champions | CLASSIFICA

(Di domenica 14 gennaio 2024) Lanon sipiù. I biancocelesti infilano la quarta vittoria consecutiva in campionato e, forti di un bottino complessivo di 12 punti conquistati, continuano a scalare laagganciando laEuropa. Dopo i successi su Empoli, Frosinone e Udinese, lasupera anche ilnel lunch match della 20ª Giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. Basta un gol di Felipe Anderson (terminale offensivo preferito a Immobile) nella ripresa a decidere la gara. Vittoria di misura tutt’altro che scontata dopo le fatiche del derby di Coppa Italia vinto contro la Roma. Grazie alla vittoria maturata quest’oggi contro il, i ragazzi di Maurizio Sarri arrivano a quota 33 punti in, gli stessi della Fiorentina che occupa il ...

Hakan Calhanoglu è stato ammonito per un fallo in mezzo al campo nel corso del match contro il Monza e salterà la sfida contro la Fiorentina , che ... (sportface)

Dopo la Supercoppa Italiana, Lazio e Napoli si affronteranno in campionato: Kvara e Cajuste non giocheranno, ma potrebbero non essere gli unici ... (spazionapoli)

Mattia Zaccagni è stato ammonito per un fallo su Gendrey in Lazio-Lecce ed era diffidato . Per questo motivo, sarà squalificato dal giudice ... (sportface)

Dopo un buon primo tempo degli ospiti (Provedel para su Kaba al 33'),più pimpante nella ripresa. Al 58'l'epi sodio decisivo: assist di Luis Alberto per Felipe Anderson chesbaglia. Po co ...I granata infattigiocheranno nel prossimo week - end a causa della Supercoppa Italia, con il recupero della gara interna contro lache è stata programmata per il 22 febbraio. Il prossimo ...Giallo non ravvisato per Almqvist, che commette fallo su Patric costringendolo ... All'inizio del recupero notizie pesante per la Lazio: ammonito Zaccagni, che salterà l'impegno di campionato contro ...Una rete di Felipe Anderson a inizio ripresa permette alla Lazio di battere il Lecce e di ottenere la quinta vittoria consecutiva. Un successo importante che fa salire la squadra di Sarri ...