La Gazzetta distrugge Mazzarri | che attacco dopo Napoli-Salernitana

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 14 gennaio 2024) Nonostante la vittoria di ieri contro la, su Waltere sulcontinuano a piovere critiche: l’delladello Sport. Una vittoria fondamentale quella che ilè riuscito a portarsi a casa ieri pomeriggio contro la. In una stagione costellata da risultati negativi, anche una vittoria in extremis contro l’ultima della classe fa gioire i tifosi. Il boato che si è sentito allo Stadio Maradona,che Amir Rrahmani ha superato Ochoa ha ridato speranza ad una squadra che sta deludendo ogni attesa. La speranza che questo successo ottenuto con grande caparbietà e molte difficoltà permetta agli azzurri di giocare più liberi mentalmente. In questi mesi, a pesare sui risultati del, ...