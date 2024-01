La Fiorentina riprende 2 volte l' Udinese ma frena in campionato

(Di domenica 14 gennaio 2024) AGI - Un calcio di rigore di Nzola all'87' salva lada quella che sarebbe stata la seconda pesantissima sconfitta consecutiva incon l'. Al Franchi finisce 2-2: nulla da fare per i friulani, avanti per duecon Lovric e Thauvin ma recuperati prima da Beltran e poi dal penalty dell'attaccante angolano, con Bonaventura che colpisce anche un clamoroso palo a tempo scaduto. Nonostante la mancata vittoria è un punto prezioso per la squadra di Italiano, che resta da sola al quarto posto a 34 punti, mentre gli uomini di Cioffi riescono a salire solamente a +1 rispetto alla zona retrocessione. A point each.#2 - 2 90' + 5' pic.twitter.com/FmW6vQFZeQ — ACFEnglish (@ACFEN) January ...

