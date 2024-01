La curva viola contro Nardella e Giani | striscioni e cori contro sindaco e governatore

Smart ferme sugli stalli riservati ai motorini in via Bissolati, auto parcheggiate inin via ... Sono in arrivo, quindi, più multe per chiil codice stradale e più sequestri di merce abusiva,...Il tifo per la Fiorentina Poi ammette di non aver avuto un idolo in particolare e di essere un tifoso della : "I miei genitori e mio fratello sono tifosi della. Io avevo l'abbonamento in, ...I viola non hanno costruito nessuna occasione da gol, a differenza degli ospiti che invece hanno impegnato a più riprese Terracciano sempre attento. Nettamente più attivi i tifosi della Curva Fiesole ...La Curva Fiesole si fa sentire un'altra volta in merito alla questione restyling del Franchi. Prima uno striscione durante l'entrata in campo di Fiorentina e Udinese con su ...