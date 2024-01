La curva della Fiorentina si schiera con Sarri | “No alla Supercoppa in Arabia Saudita”

(Di domenica 14 gennaio 2024) Anche lasicon Maurizio, dopo le dichiarazioni del tecnicoLazio contro laItaliana al terminesfida tra biancocelesti e Lecce. “Non c’è una presa di posizione ma solo sensoragione. Noin”, recita uno degli striscioni appesiFiesole durante il primo temposfida trae Udinese. “Nartranquillocopertura ci s’è pensato noi”. “Firenze econnubio per l’eternità”. “Non sarà un napoletano a mandarci via dnostra ...

AGI - Chiusura per una giornata della curva della tifoseria della Lazio per gli insulti razzisti rivolti contro il giocatore giallorosso Romelu ... (agi)

Prima di Napoli -Salernitana duro striscione della Curva B verso i giocatori: “Chi non ha ambizione e rispetto per la città ci saluti”. La Curva A ... (napolipiu)

trasferta non troppo impegnativa per i tifosi dell’Inter e gli ultras della Curva Nord in occasione del match disputatosi sabato sera a Monza. Come ... (sportface)

Secondo i residentizona sono numerosi ed anche tragici gli incidenti che avvengono in quellain contropendenza verso un muraglione.... due fattori attesi nel corso dell'anno che concorreranno a "un ulteriore irripidimentodei rendimenti" e in questo modo "condizioneranno le emissioni e avranno un impatto sul ...I viola non hanno costruito nessuna occasione da gol, a differenza degli ospiti che invece hanno impegnato a più riprese Terracciano sempre attento. Nettamente più attivi i tifosi della Curva Fiesole ...Altro striscione polemico della Curva Fiesole, stavolta contro la Supercoppa. "Non è una presa di posizione solo senso della ragione. No alla Supercoppa in Arabia Saudita", ...