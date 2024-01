La crisi del Mar Rosso ci costa cara | le gravi ripercussioni per l' Italia

Leggi su iltempo

(Di domenica 14 gennaio 2024) Gli attacchi nel Marda parte dei ribelli Houthi dello Yemen, ai quali Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno risposto con bombardamenti sulle postazioni militari yemenite, hanno concretesul commercio mondiale ed europeo in particolare. Le conseguenze sono potenzialmente enormi. Diverse compagnie mercantili hanno già optato per la circumnavigazione dell'Africa pur di evitare aggressioni ma consui tempi di navigazione e sui costi delle spedizioni, in termini di carburante e coperture assicurative. Un bel danno se si considera che il 40% dell'import-exportno, di cui il 10% del petrolio e del gas liquido, passa dal Canale di Suez, per un ammontare di merci pari a 154 miliardi di euro, secondo l'ultimo report di Srm, il Centro studi di Intesa San Paolo che ...