La corsa di Elly Schlein verso lo snaturamento del Pd Il corsivo di Cangini

(Di domenica 14 gennaio 2024) Corre, non corre, correrà… Ampio spazio, e da giorni, viene dedicato dai giornali alla vexata quaestio dell’ipotetica candidatura dialle elezioni europee di giugno. Fiumi di inchiostro, pagine su pagine. Se ne ricava l’impressione che la questione sia decisiva per il futuro dell’Italia, o quantomeno del Pd. Sicuramente più decisiva del voto sull’Ucraina espresso dal Partito democratico mercoledì scorso alla Camera di cui i giornali hanno dato conto nelle cronache di giovedì. Poi più nulla. Scelta singolare, dal momento che con quel voto il Pd ha lacerato l’unità nazionale sulla politica estera e di difesa ed ha aperto una crepa difficilmente sanabile al proprio interno. Astenendosi sulla risoluzione della maggioranza propedeutica al voto del decreto con cui il governo rifinanzierà le spese militari per sostenere l’indipendenza del ...