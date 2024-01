La Cina | «Taiwan prima linea rossa insormontabile» A Taipei delegazione non ufficiale Usa

Prima delle elezioni,aveva accusato ladi interferire nel processo elettorale, sottolineando il tentativo di Pechino di influenzare il destino politico dell'isola. Questi tentativi di ...Xi Jinping ha però promesso che lasarà riunificata con. "Sì, ma non passa anno che un presidente della Repubblica Popolare Cinese non dica questo. Però al momento non è negli interessi ...Oltre il 70 per cento degli abitanti dell'isola si reca alle urne ed elegge il presidente progressista William Lai. L'ira di Pechino contro chi plaude al risultato ...Il popolo di Taiwan si è espresso. Eleggendo alla carica di presidente l’attuale vicepresidente Lai Ching-te, un uomo che si fa chiamare William da quando, nel suo lungo soggiorno in America, scelse ...