La Bce accelera sull’euro digitale | i prossimi passi e il nodo della privacy

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ora che la «fase esplorativa» è ufficialmente conclusa, la Bce preme il piede sull’tore per l’avvento dell’euro. A inizio anno, la Banca centrale europea ha inaugurato la seconda fase del percorso che potrebbe portare entro qualche anno alla creazione di una nuova valuta elettronica alternativa al contante. Nei giorni scorsi, l’istituzione guidata da Christine Lagarde ha pubblicato cinque bandi per un investimento complessivo di quasi 1,2 miliardi di euro. Gli obiettivi sono diversi: mettere a punto un prototipo dell’app, studiare possibili soluzioni di pagamento offline e introdurre sistemi per la prevenzione delle frodi. Il progetto dell’euro, insomma, procede a passo spedito, nonostante sia la stessa Bce a precisare che «non si sta impegnando a lanciare nessuno dei lavori di sviluppo elencati». A caccia ...

"Per noi è motivo di orgoglio essere l'unica azienda italiana selezionata dalla", spiega a Open Alessandro Agnoletti, Group Head of Digital Currency & DLT di Nexi. Dopo aver collaborato alla ...L'inflazione americanaa sorpresa e gela le attese di un imminente taglio dei tassi di interesse da parte della ... Fattori destinati a incidere anche sullache, comunque, appare ottimista. "...Il vicepresidente De Guindos riconosce i rischi sulla crescita e le deboli prospettive nel breve termine. L’economia sta frenando oltre le attese di Francoforte. Ma per Schnabel è troppo presto per pa ...La Bce potrebbe avere il problema di un’inflazione troppo bassa rispetto al target del 2%. Ma i falchi temono ancora nuovi rialzi. Intanto nuova caduta della produzione industriale tedesca. Centeno: ...