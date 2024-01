Krunic dice addio al Milan | «Grazie di tutto!»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 14 gennaio 2024) Radeha salutato così ilin questa sessione di calciomercato dopo il passaggio ufficiale al Fenerbahce Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Radeha salutato così ildopo il suo passaggio al Fenerbahce. PAROLE – «Dopo 4 anni e mezzo probabilmente avrei molto da dire, ma mi fermo ai ringraziamenti. Inizierò con un grandea Paolo, Ricky e Zvone di avermi dato la possibilità di giocare in questo grande club.al Mister Pioli per tutti questi anni, alla sua fiducia in me e alla sua stima nei miei confronti.allo staff tecnico, allo staff medico, a tutta la gente che lavora nelche mi ha aiutato in tutti modi per facilitare la mia vita personale.a tutti i tifosi che ...