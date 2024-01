Kilimangiaro Rai 3 | ospiti oggi | 14 gennaio 2024

(Di domenica 14 gennaio 2024)pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere. Nella dodicesima puntata del 14, torna il desk dei viaggiatori con le due autrici prestate alla telecamera, Maria Iodice e Floriana Pastore, e con il fotografo documentarista Sandro Giordano che ha esplorato le città abbandonate di Italia e d’Europa. A ogni meta proposta da Sandro, Floriana e Maria aggiungeranno delle notizie per organizzare un viaggio perfetto. Camila Raznovich intervisterà il ...

