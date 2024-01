Kate Moss compie 50 anni di chiome sempre al top

... uno degli hairstylist più famosi al mondo, che annovera tra i suoi clienti star come Salma Hayek, Carla Bruni, Catherine Deneuve, Barbra Streisand,, Sienna Miller, Audrey Tatou, Gwyneth ......Debicki/ Princess Diana - "The Crown" Bella Ramsey / Ellie - "The Last of Us" Keri Russell /...attore protagonista Brett Goldstein / Roy Kent - "Ted Lasso" Bill Hader / Barry - "Barry" Ebon- ...Protagonisti sulle passerelle e amati dalle celeb, i jeans slim fit dalla linea sinuosa sono il must-have del 2024 ...La stampa leopardata è uno dei motivi ultra-fashion di quest'anno, da indossare in total look, layering o in pochi dettagli ...