Kata | spunta una foto dalla Spagna La madre | “Potrebbe essere lei”

una foto dalla Spagna e si riaccendono le speranze di trovare, la bimba di 5 anni rapita l'anno scorso dall'ex Hotel Astor a Firenze. L'immagine, forse scattata in Spagna o comunque ...una foto dalla Spagna e si riaccendono le speranze di trovare, la bimba di 5 anni rapita l'anno scorso dall'ex Hotel Astor a Firenze. L'immagine, forse scattata in Spagna o comunque ...Spunta una foto dalla Spagna e si riaccendono le speranze di trovare Kata, la bimba di 5 anni rapita l’anno scorso dall’ex Hotel Astor a Firenze. L’immagine, forse scattata in Spagna o comunque proven ...(Adnkronos) – Alle 4:30, di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Rampa Cavalcavia a Mestre per un’auto finita contro il guardrail che è stato in parte sfondato, ma ha trattenuto l’auto ...