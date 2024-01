Kata | spunta una foto dalla Spagna La madre | “Potrebbe essere lei”

(Di domenica 14 gennaio 2024) Pubblicato il 14 Gennaio, 2024 (Adnkronos) –unae si riaccendono le speranze di trovare, la bimba di 5 anni rapita l'anno scorso dall'ex Hotel Astor a Firenze. L'immagine, forse scattata ino comunque proveniente da quel Paese, mostra una bambina con le codine seduta su un autobus che guarda fuori dal finestrino. E'? Lo ha pensato anche chi ha scattato quellae l'ha mandata ai carabinieri di Firenze che, dal 10 giugno dell'anno scorso stanno cercando la piccola Mialeya Chicclo Alvarez. "Gli occhi e il naso sembrano i suoi, però c'era un riflesso del vetro e non si vedono bene la bocca e il mento. Così non ho potuto assicurare al 100% che fosse lei", ha detto Katherine Alavrez ...

una foto dalla Spagna e si riaccendono le speranze di trovare, la bimba di 5 anni rapita l'anno scorso dall'ex Hotel Astor a Firenze. L'immagine, forse scattata in Spagna o comunque ...... ha tuonato contro Dario Nardella (sulle multe e sullo stadio, sulla gestione del casoe sulla ... Renzi davvero vuol rinunciare alla possibilità di contribuire alla caduta di Elly Schlein...Spunta una foto dalla Spagna e si riaccendono le speranze di trovare Kata, la bimba di 5 anni rapita l’anno scorso dall’ex Hotel Astor a Firenze. L’immagine, forse scattata in Spagna o comunque proven ...Mamma Katherine, racconta 'La Nazione', non è stata in grado di capire se la piccola che sembra sua figlia fosse da sola o in compagnia di adulti. Di foto ne sono arrivate a decine agli investigatori.