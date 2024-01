Juventus-Sassuolo di martedì sera | ancora un favore per i bianconeri?

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I bianconeri per rimanere in scia della capolista Inter, i ... (sport.periodicodaily)

Cronaca della partita Finisce 5 - 1 per l'Inter che si gode la vetta solitaria in attesa del match tra. A Monza, i nerazzurri sono una macchina da guerra e questa vittoria ...Juve, il punto in vista delIn attesa di vedere se martedì gli uomini di Allegri riscatteranno quel passo falso maldestro, neanche l'avvicinamento alla partita di ritorno è stato finora ...Alla Juventus serve tempo, ma poi la squadra di Montero alza il ... poi l'inversione a U Di Marzio: "Sassuolo, in chiusura la trattativa con l'Inter per l'arrivo a titolo definitivo di Vedovati. Piace ...Tanto da essere un nome caldo del mercato in estate. Però il Sassuolo ha fatto muro e così sembra fare anche in questa sessione: la Fiorentina ci ha fatto più di un pensiero ma per ora Laurienté non ...