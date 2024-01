Juventus-Inter Primavera | formazioni ufficiali | Chivu va col tridente

(Di domenica 14 gennaio 2024) L’scende in campo alle ore 11.00 in trasferta per giocare la diciassettesima giornata del Campionato1 contro la. Di seguito ledel tanto atteso scontro.– LE(3-4-2-1): Radu; Savio, Bassino, Gil Puche; Turco, Ngana, Ripani, Pagnucco, Crapisto, Florea; Pugno.In panchina: Zelezny, Martinez Crous, Firman, Boufandar, Domanico, Biggi, Giorgi, Grosso, Scienza, Finocchiaro, Owusu.Allenatore: Montero.(4-3-3): Calligaris; Aidoo, Stante, Stabile, Cocchi; Di Maggio, Stankovic, Akinsanmiro; Quieto, Sarr, Kamate.In panchina: Raimondi, Berenbruch, Guercio, Samo, Spinaccè, Ricordi, Miconi, ...

