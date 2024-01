Juventus-Inter Primavera 1-0 | il tabellino della partita della 17ª giornata

Juventus-Inter Primavera 1-0 - caduta a Vinovo : decide Scienza Termina con il punteggio di 1-0 Juventus-Inter Primavera, sfida valevole per la diciassettesima giornata del Campionato Primavera. Ecco quanto ... (inter-news)

Juventus-Inter Primavera 1-0 : prima sconfitta in campionato (LIVE) L’Inter torna in campo oggi per giocare la diciassettesima giornata del campionato primavera 1 contro la Juventus. Derby d’Italia tra due squadre in ... (inter-news)

LIVE Juventus-Inter Primavera 1-0 : ultimi 10? per il forcing finale L’Inter torna in campo oggi per giocare la diciassettesima giornata del Campionato Primavera 1 contro la Juventus. Derby d’Italia tra due squadre in ... (inter-news)

LIVE Juventus-Inter Primavera 1-0 : Scienza entra e sblocca la gara L’Inter torna in campo oggi per giocare la diciassettesima giornata del Campionato Primavera 1 contro la Juventus. Derby d’Italia tra due squadre in ... (inter-news)

LIVE Juventus-Inter Primavera 0-0 : si ricomincia a Vinovo L’Inter torna in campo oggi per giocare la diciassettesima giornata del Campionato Primavera 1 contro la Juventus. Derby d’Italia tra due squadre in ... (inter-news)