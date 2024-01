Juventus-Inter Primavera 0-0 al 45? | doppia occasione per Sarr

(Di domenica 14 gennaio 2024) Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di, sfida valevole per la diciassettesima giornata del Campionato1 (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti PRIMO TEMPO – Ancora tutto bloccato traal termine del primo tempo. Con le occasioni migliori, va sottolineato, capitate proprio alla squadra di Cristian Chivu. La prima dopo sei minuti, quandomanda in porta con un tap-in, ma solo un grandevento di Savio sulla riga di porta impedisce alla sfera di finire in rete. Sempreprotagonista al 21?, con Quieto che lo mette in porta, ma il numero 10 nerazzurro da solo davanti a Radu spreca tutto mandando a ...

L’Inter scende in campo alle ore 11.00 in trasferta per giocare la diciassettesima giornata del Campionato Primavera 1 contro la Juventus. Di ... (inter-news)

L’Inter torna in campo oggi per giocare la diciassettesima giornata del Campionato Primavera 1 contro la Juventus. Derby d’Italia tra due squadre in ... (inter-news)

L’Inter torna in campo oggi per giocare la diciassettesima giornata del Campionato Primavera 1 contro la Juventus. derby d’Italia tra due squadre in ... (inter-news)

L’Inter torna in campo oggi per giocare la diciassettesima giornata del Campionato Primavera 1 contro la Juventus. Derby d’Italia tra due squadre in ... ()

Chiunque, trovandosi a metà campionato in un testa a testa con l', guarderebbe al mercato come all'unica possibilità per ridurre una distanza fatta non solo di punti, ma pure di valori ...L'continua a correre. La squadra di Inzaghi ha iniziato il girone di ritorno così come aveva ... 54 in quel caso) e di portarsi a +5 dallain attesa del match dei bianconeri in programma ...45' - Senza un secondo di recupero l'arbitro fischia la fine del primo tempo. Reti inviolate a Vinovoi tra Juventus e Inter. 38' - Crapisto duro su Stabile che resta a terra dolorante qualche secondo, ...45' - Finisce senza recupero il primo tempo. Juve ed Inter vanno negli spogliatoi sullo 0-0 al termine di una frazione equilibrata dopo un grande inizio dei nerazzurri. Bianconeri bene dietro, ...