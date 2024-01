Juventus | cifre e dettagli dell’arrivo di Tiago Djalò | così è stata beffata l’Inter

(Di domenica 14 gennaio 2024) Mentre il duello in campionato si combatte senza esclusione di colpi e in sostanziale equilibrio fra continui botta e risposta, il primo scontro di mercato ha un chiaro vincitore. Il primo punto va alla, Inter. I bianconeri formalizzeranno, nelle prossime ore, l’acquisto di, difensore portoghese di proprietà del Lille seguito anche dai nerazzurri. Una volta ripresosi dal lungo infortunio che lo tiene fuori da un po’ di tempo, si integrerà nelle gerarchie bianconere per poi prendere il posto, probabilmente, di Alex Sandro destinato a partire al termine della stagione.allaLaha deciso di anticipare i piani dell‘Inter inserendosi nella ...

