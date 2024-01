Juventus | Chiesa torna in gruppo | Rabiot migliora verso il Sassuolo

Nuova giornata di allenamento alla Continassa per la Juventus in vista della sfida di giovedì contro il Frosinone in Coppa Italia. Anche oggi ... (sportface)

E' stata una domenica di lavoro per la, che alla Continassa ha proseguito la preparazione in vista della gara di martedì contro il ... Federicoha ripreso i lavori con i compagni e ha ...Buone notizie per Massimiliano Allegri, in vista della sfida contro il Sassuolo. L'allenatore dellamolto probabilmente avrà a disposizione anche Federicoe Adrien Rabiot. L'attaccante - che ha saltato i match contro Salernitana in campionato e Frosinone in Coppa Italia per un ...E' stata una domenica di lavoro per la Juventus, che alla Continassa ha proseguito la preparazione in vista della gara di martedì contro ...14:11 - DOMANI ALLEGRI PARLERA' ALLE 14:15 - Mister Allegri parlerà domani alle 14:15 alla vigilia della sfida sfida contro il Sassuolo. 13:43 - CHIESA RECUPERATO - Buone ...