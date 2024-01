Juve | Allegri sorride | Chiesa in gruppo | Rabiot rientra domani In recupero per il Sassuolo

(Di domenica 14 gennaio 2024) In casantus cresce l'ottimismo in merito alla presenza, martedì sera contro ilnel posticipo della 20esima giornata...

Giancarlo Marocchi, ex centrocampista della Juventus, ora commentatore per Sky, parla della difesa dei bianconeri e delle scelte di Allegri,... (calciomercato)

Calciomercato: accordo con Giuntoli per portare Henderson alla Juve . Manca l’ultimo ok di Allegri. La situazione Ultime novità per quanto ... (calcionews24)

... ma sepreferisse non rischiare ci sarà spazio per Nicolussi Caviglia dall'inizio. PLAYLIST VIDEO FOTOGALLERY %s Foto rimanenti Coppa Italia, Milik nel club dei tris: Altobelli ne fece 2 ...Un successo che è arrivato in Corto Muso stilegrazie a una prodezza di Scienza nella ...- Inter Primavera, rivivi la diretta testuale 94' - Termina qui il derby d'Italia! Montero e la ...(ANSA) - TORINO, 14 GEN - E' stata una domenica di lavoro per la Juventus, che alla Continassa ha proseguito la preparazione in vista della gara di martedì contro il Sassuolo. Dall'infermeria arrivano ...14:11 - DOMANI ALLEGRI PARLERA' ALLE 14:15 - Mister Allegri parlerà domani alle 14:15 alla vigilia della sfida sfida contro il Sassuolo. 13:43 - CHIESA RECUPERATO - Buone ...