Jack Perry strappa il suo contratto con AEW a NJPW Battle in the Valley

(Di domenica 14 gennaio 2024) Questa notte durante l’evento giapponese “in the“,ha fatto il suo ritorno sul ring dopo “All In London” e la sospensione a seguito del litigio con CM Punk. Al termine dell’incontro a sei, con Shota Umino, Fred Rosser, & Jacob Fatu che hanno sconfitto il Team Filthy, un uomo mascherato è irrotto in scena per attaccare Shota Umino a bordo ring. Dopo ciò, l’attaccante misterioso si è tolto la maschera, rivelando la sua identità:. L’ex campione FTW ha colpito nuovamente Umino con un running knee all’interno del ring. Dopo di ciò, ha mostrato un braccialetto con la scritta “scapegoat” (capro espiatorio) e il suocon l’AEW, che hato in due senza esitazione. È importante ricordare che ...

Jack Perry è stato coinvolto nella bufera scoppiata ad All In e che ha portato poi al licenziamento di CM Punk. Per lui è arrivata, invece, ... (zonawrestling)

Jack Perry , noto nel mondo del wrestling come Jungle Boy, ha concluso il suo periodo di sospensione nella All Elite Wrestling, come annunciato da ... (aewuniverse)

La NJPW ha tenuto, nella notte, il consueto show su territorio statunitense di inizio anno, ovvero Battle in the Valley. L'evento, svoltosi al San José Civic dell'omonima città californiana, ha visto ...Durante Battle in thr Valley, show NJPW della notte italiana, Jack Perry ha effettuato il suo debutto nella promotion giapponese, alla sua prima apparizione dopo All In e la sospensione a seguito dell ...