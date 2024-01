“Israele alla sbarra per genocidio è una vergogna antisemita” Chirico è una furia

Leggi su iltempo

(Di domenica 14 gennaio 2024) Pensavo che stavolta la solidarietà versonon sarebbe svanita nel giro di un giorno. Mi sono detta: stavolta non si volteranno dall'altra parte. A distanza di oltre cento giorni dstrage del 7 ottobre, posso dire che mi illudevo. Da morti gli ebrei suscitano enorme empatia, da vivi è un'altra storia. Il processo davantiCorte dell'Aia è uno spettacolo di ipocrisia e antisemitismo: il Paese che ha subìto un autentico pogrom, con la caccia all'ebreo casa per casa, viene portatocon l'accusa di «». Il popolo che, lo scorso 7 ottobre, ha visto ammazzare il più alto numero di ebrei civili in un solo giorno dai tempi della Shoah, deve difendersi dall'accusa di «». Il mondo al contrario. Per chi non lo sapesse, la ...