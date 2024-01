Islanda | un' eruzione vulcanica scuote il Paese | stato di emergenza a Reykjanes

(Di domenica 14 gennaio 2024) Questa mattina alle 7, ora locale, un nuovo evento vulcanico ha scosso l', precisamente a sud-ovest della capitale Reykjavik. L'ha interessato la penisola di, posizionandosi significativamente più a sud rispetto all'evento del 18 dicembre, secondo quanto riportato dal quotidiano islandese MorgunblaÐiÐ. In risposta a quanto accaduto il Dipartimento di pubblica sicurezza della polizia nazionale ha dichiarato lodi. La città di Grindavík, situata nella zona interessata, è stata completamente evacuata poco prima delle 4 del mattino in via precauzionale. Gli esperti geoscienziati ritengono che il magma potrebbe trovarsi proprio sotto la città. A nord di Grindavík, a Sundhnúk, intorno alle 7:57 di questa mattina, si è aperta una crepa che, stando alle prime ...

